Cassagnes Site naturel du lac de l'Agly Cassagnes, Pyrénées-Orientales Visite guidée du « barrage poids » Site naturel du lac de l’Agly Cassagnes Catégories d’évènement: Cassagnes

Pyrénées-Orientales

Visite guidée du « barrage poids » Site naturel du lac de l’Agly, 19 septembre 2021, Cassagnes. Visite guidée du « barrage poids »

le dimanche 19 septembre à Site naturel du lac de l’Agly

Présentation en extérieur de l’ouvrage hydraulique et de ses fonctions pour la gestion de la ressource en eau et la production d’énergie hydroélectrique par un spécialiste.

Annulation possible en fonction des conditions météorologiques

Visite guidée en extérieur du barrage de l’Agly Site naturel du lac de l’Agly 66720 Cassagnes Cassagnes Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T14:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cassagnes, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Site naturel du lac de l'Agly Adresse 66720 Cassagnes Ville Cassagnes lieuville Site naturel du lac de l'Agly Cassagnes