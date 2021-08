Le Bar-sur-Loup Village de Bar-sur-Loup Alpes-Maritimes, LE BAR SUR LOUP Visite guidée du Bar-sur-Loup Village de Bar-sur-Loup Le Bar-sur-Loup Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

le samedi 18 septembre à 10:00

Un dédale de ruelles escarpées forme le village situé à 320m d’altitude. Au coeur de cette Cité des Orangers, le donjon, le château et l’église Saint Jacques-le-Majeur donnent sur la place de la Tour, offrant une vue remarquable sur l’entrée des Gorges du Loup.

Sur inscription obligatoire

Partez à la découverte de l’histoire de ce bourg médiévale lors d’une visite guidée ! Village de Bar-sur-Loup 06620 Le Bar-sur-Loup Le Bar-sur-Loup Alpes-Maritimes

