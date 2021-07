Rouen Le 108 Rouen, Seine-Maritime Visite guidée du 108 Le 108 Rouen Catégories d’évènement: Rouen

le samedi 18 septembre à Le 108

Ce bâtiment conçu par l’architecte de renommée internationale Jacques Ferrier, est emblématique par son architecture et précurseur en matière de développement durable. Le caractère remarquable de ce nouvel équipement se traduit de multiples façons : dans l’exemplarité de sa très haute performance environnementale et énergétique (bâtiment passif et à énergie positive, produisant autant d’énergie qu’il n’en consomme), son empreinte écologique minimale ainsi que l’intégration de technologies innovantes dans sa conception et sa construction.

Départs des visites à 9h, 11h, 13h45 et 15h30 (durée : 1h30).

Par des guides conférenciers. Le 108 108 allée François-Mitterand, 76000 Rouen Rouen Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T13:45:00 2021-09-18T17:00:00

