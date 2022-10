Visite guidée : Dragons, démons et morts-vivants, quand la légende bretonne donne des frissons – Les Minutes bleues

Visite guidée : Dragons, démons et morts-vivants, quand la légende bretonne donne des frissons – Les Minutes bleues



2022-10-30 17:15:00 – 2022-11-04 18:00:00 Aux alentours de la Samain, l’ancêtre celtique d’Halloween, on dit que les géants de granit de la Vallée des Saints s’animent. Quand finit le jour, commence une excursion dans cet espace chargé de mystère… La fée Maëlig, la gardienne de la colline, connaît tous les secrets des saints présents. Suivez-là si vous n’avez pas peur du noir et des dragons… Pour terminer, assistez au coucher de soleil dans ce décor magique, hors du temps. Pas de visite le 1er novembre. Dans le cadre de la manifestation Les Minutes Bleues du 30 octobre au 4 novembre, un événement organisé par Côtes d’Armor Destination. contact@lavalleedesssaints.bzh +33 2 96 91 62 26 http://www.lavalleedessaints.com/ dernière mise à jour : 2022-10-13 par

