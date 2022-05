Visite guidée d’Orbec Orbec, 22 juillet 2022, Orbec.

Visite guidée d’Orbec France Service 2 bis rue de Verdun Orbec

2022-07-22 10:30:00 – 2022-07-22 12:00:00 France Service 2 bis rue de Verdun

Orbec Calvados Orbec

Cet été, l’Office de Tourisme Authentic Normandy vous propose de découvrir ou redécouvrir, en

compagnie d’un guide-conférencier, l’histoire et le patrimoine de Lisieux et des centre-bourgs de notre destination, Livarot, Saint-Pierre-sur-Dives et Orbec.

Orbec, ville du pan de bois

Découvrez Orbec, authentique petite ville du Pays d’Auge, qui conserve le charme des cités médiévales au pied des ruines de son château et de son église Renaissance. Si vous désirez une balade pittoresque, suivez ses ruelles et observez les nombreuses maisons à pan de bois. Orbec, jusqu’au XIXe siècle, possède un artisanat textile prospère et la présence de la sous-préfecture et du tribunal attire les notables qui occupent hôtels particuliers et immeubles bourgeois de briques. Aujourd’hui, cette petite ville est un diamant brut à découvrir.

tourism.authenticnormandy@agglo-lisieux.fr +33 2 31 32 56 68 https://www.authenticnormandy.fr/

