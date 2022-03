Visite guidée : Domaine Plissonnier Saint-André-en-Bresse Saint-André-en-Bresse Catégories d’évènement: Saint-André-en-Bresse

Visite guidée : Domaine Plissonnier Saint-André-en-Bresse, 25 août 2022, Saint-André-en-Bresse. Visite guidée : Domaine Plissonnier Domaine Plissonnier 17 route de Louhans Saint-André-en-Bresse

Saint-André-en-Bresse Saône-et-Loire Saint-André-en-Bresse EUR 4 bâtiments, 4 époques : venez découvrir l’architecture bressane au domaine Plissonnier et l’histoire des propriétaires. Visite guidée d’une heure.

