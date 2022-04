[VISITE GUIDÉE] Domaine Dupont, 25 octobre 2022, .

[VISITE GUIDÉE] Domaine Dupont

2022-10-25 15:00:00 – 2022-10-26

Du mardi au vendredi, un guide vous fait découvrir l’élaboration du cidre et du calvados Dupont et vous emmène dans les vergers, la distillerie et les chais. À la fin de la visite, vous pourrez profiter d’une dégustation de cidre, de pommeau et de calvados ! Visite possible également en anglais.

Du mardi au vendredi, un guide vous fait découvrir l’élaboration du cidre et du calvados Dupont et vous emmène dans les vergers, la distillerie et les chais. À la fin de la visite, vous pourrez profiter d’une dégustation de cidre, de pommeau et de…

Du mardi au vendredi, un guide vous fait découvrir l’élaboration du cidre et du calvados Dupont et vous emmène dans les vergers, la distillerie et les chais. À la fin de la visite, vous pourrez profiter d’une dégustation de cidre, de pommeau et de calvados ! Visite possible également en anglais.

dernière mise à jour : 2022-04-24 par