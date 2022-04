[VISITE GUIDÉE] Domaine Dupont Victot-Pontfol, 1 juillet 2022, Victot-Pontfol.

[VISITE GUIDÉE] Domaine Dupont Victot-Pontfol

2022-07-01 11:00:00 – 2022-07-02

Victot-Pontfol Calvados

Du lundi au samedi, un guide vous fait découvrir l’élaboration du cidre et du calvados Dupont et vous emmène dans les vergers, la distillerie et les chais. À la fin de la visite, vous pourrez profiter d’une dégustation de cidre, de pommeau et de calvados ! Visite possible également en anglais à 15h.

Du lundi au samedi, un guide vous fait découvrir l’élaboration du cidre et du calvados Dupont et vous emmène dans les vergers, la distillerie et les chais. À la fin de la visite, vous pourrez profiter d’une dégustation de cidre, de pommeau et de…

+33 2 31 63 24 24

Du lundi au samedi, un guide vous fait découvrir l’élaboration du cidre et du calvados Dupont et vous emmène dans les vergers, la distillerie et les chais. À la fin de la visite, vous pourrez profiter d’une dégustation de cidre, de pommeau et de calvados ! Visite possible également en anglais à 15h.

Victot-Pontfol

dernière mise à jour : 2022-04-16 par