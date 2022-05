Visite guidée Domaine départemental de La Ferté-Vidame La Ferté-Vidame Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

La Ferté-Vidame

Visite guidée Domaine départemental de La Ferté-Vidame, 5 juin 2022, La Ferté-Vidame. Visite guidée

Domaine départemental de La Ferté-Vidame, le dimanche 5 juin à 16:30 Entrée libre

Venez découvrir l’histoire du deuxième plus grand parc clos de la région Centre-Val-de-Loire ainsi que celle de ses illustres propriétaires qui depuis plus de 1000 ans font la renommée du site. Domaine départemental de La Ferté-Vidame 2 place du Vieux-Marché 28340 La Ferté-Vidame La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T16:30:00 2022-06-05T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, La Ferté-Vidame Autres Lieu Domaine départemental de La Ferté-Vidame Adresse 2 place du Vieux-Marché 28340 La Ferté-Vidame Ville La Ferté-Vidame lieuville Domaine départemental de La Ferté-Vidame La Ferté-Vidame Departement Eure-et-Loir

Domaine départemental de La Ferté-Vidame La Ferté-Vidame Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ferte-vidame/

Visite guidée Domaine départemental de La Ferté-Vidame 2022-06-05 was last modified: by Visite guidée Domaine départemental de La Ferté-Vidame Domaine départemental de La Ferté-Vidame 5 juin 2022 Domaine départemental de la Ferté-Vidame La Ferté-Vidame La Ferté-Vidame

La Ferté-Vidame Eure-et-Loir