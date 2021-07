Visite guidée Domaine de Bonnier de la Mosson, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Montpellier.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Le château de Joseph Bonnier de la Mosson, trésorier de la Bourse et conseiller à la Cour des comptes, fut construit en 1723. Sa mort prématurée en 1744 conduisit sa veuve à vendre cette somptueuse folie qui sera peu à peu démantelée. Seuls subsistent de cette demeure les éléments de la décoration intérieure du salon de musique, les gypseries, le pavillon central, le buffet d’eau et quelques statues de la terrasse. Avec un peu d’imagination, plongez au coeur de ce château mêlant joyaux et grandeurs du XVIIIe siècle. Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h VISITES GUIDÉES – du salon de musique et du buffet d’eau. Durée : 45 min. Départ toutes les heures (derniers départs à 12h et à 16h). Préinscription obligatoire à l’Office de Tourisme et au 04 67 60 60 60

Domaine de Bonnier de la Mosson Route de Lodève 34070 Montpellier Montpellier Mosson Hérault



