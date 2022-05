Visite guidée “Dole au XIXème, théâtre de progrès” Dole Dole Catégories d’évènement: Dole

Jura

Visite guidée “Dole au XIXème, théâtre de progrès” Dole, 8 juillet 2022, Dole. Visite guidée “Dole au XIXème, théâtre de progrès” Hôtel Dieu 2 Rue Bauzonnet Dole

2022-07-08 – 2022-07-08 Hôtel Dieu 2 Rue Bauzonnet

Dole Jura Dole Jura EUR Laissez-vous conter Dole au XIXème. Période de construction de son théâtre, de sa gare et de son marché couvert, venez découvrir les grands changements du siècle accompagnés d’un guide conférencier dans la ville et dans l’exposition “Dole au XIXème, théâtre de progrès”. patrimoine@dole.org Laissez-vous conter Dole au XIXème. Période de construction de son théâtre, de sa gare et de son marché couvert, venez découvrir les grands changements du siècle accompagnés d’un guide conférencier dans la ville et dans l’exposition “Dole au XIXème, théâtre de progrès”. Hôtel Dieu 2 Rue Bauzonnet Dole

Dole Jura