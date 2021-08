Visite guidée d’Obernai Rempart Maréchal Foch, 18 septembre 2021, Obernai.

Visite guidée d’Obernai

Rempart Maréchal Foch, le samedi 18 septembre à 15:00

### Découvrez ou faites découvrir Obernai au travers d’une visite guidée ludique et adaptée aux enfants. Une visite riche en anecdotes et légendes, en découvertes, en échanges… Le tout, en toute simplicité, dans la joie et la bonne humeur ! Visite gratuite guidée par Laurence Muller (membre de l’Association des Guides d’Alsace), dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2021. Rendez-vous sur les remparts du Maréchal Foch. Cherchez Laurence avec le parapluie rouge et blanc des Guides d’Alsace !

Gratuit. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme d’Obernai. Rdv : sur les remparts, au niveau du passage menant du parking des remparts à la place André Neher.

Découvrez ou faites découvrir Obernai au travers d’une visite guidée ludique et adaptée aux enfants. Une visite riche en anecdotes et légendes, en découvertes, en échanges…

Rempart Maréchal Foch Rue du Maréchal Foch, 67210 Obernai Obernai El Biar Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:45:00