Rolleville Seine-Maritime Rolleville Organisée par Pays d’Art et d’Histoire. La chapelle Sainte-Clotilde et sa source dite miraculeuse furent pendant des siècles un important lieu de dévotion. Pendant les 45 jours du pèlerinage qui perdura jusqu’après-guerre, on venait en diligence, puis en train, de toute la région pour profiter des vertus curatives de son eau. La chapelle, toujours pourvue de ses baignoires, témoigne de cette tradition qui marqua durablement la commune de Rolleville. Durée : 45 minutes

