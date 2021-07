Visite guidée « Divin patrimoine » : Cathédrale Notre-Dame Le Havre, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Le Havre.

Visite guidée « Divin patrimoine » : Cathédrale Notre-Dame 2021-07-18 – 2021-07-18

Le Havre Seine-Maritime

Organisée par Pays d’Art et d’Histoire.

Après plusieurs mois dissimulée sous les bâches, la cathédrale révèle toutes ses richesses nouvellement restaurées : la façade baroque, le vitrail représentant la venue du roi Henri IV au Havre et le clocher.

Ravagé par les bombes en 1944, l’édifice est aujourd’hui restitué dans sa forme définitive. Pour marquer la fin des travaux et redécouvrir un des éléments patrimoniaux le plus ancien de la ville, le guide décrypte son architecture complexe et les principales étapes de son évolution liée à l’histoire du Havre.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de votre réservation.

Durée : 45 minutes

Gratuit.

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

dernière mise à jour : 2021-06-25 par