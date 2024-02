Visite Guidée Distillerie des 4 Vallées La Distillerie des 4 Vallées Chamaloc, lundi 1 avril 2024.

Nous expliquons la culture de la lavande, sa récolte et la distillation, nous abordons les différentes variétés (lavandes et lavandin) et leurs utilisations. Durée moyenne sur le site 1h30.

La Distillerie des 4 Vallées 302 chemin des Garandons

Chamaloc 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes distilleriedes4vallees@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01

fin : 2024-10-31



