Saint-Just-et-Vacquières Gard Distillerie Bel Air Saint-Just-et-Vacquières Gard Saint-Just-et-Vacquières Découvrez la distillation artisanale et la culture des plantes aromatiques accompagnés d’un Guide. A partir du mercredi 16 février, une visite guidée est proposée chaque mercredi à 10h sur le site de la distillerie Bel Air. La Réservation n’est pas obligatoire. Cette découverte dure une heure et se compose notamment d’un tour de la Ferme. – Tarifs : 6 € par adulte, 3 € par enfants de 12 à 18 ans et gratuit pour les moins de 12 ans – A partir du 16 février, tous les mercredi à 10h – A la Distillerie Bel Air Bien entendu il vous est possible de venir à un autre moment en réservant à l’adresse mail : visite@belair.bio visite@belair.bio +33 4 22 84 02 00 http://belair.bio/ Droits libres

