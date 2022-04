Visite guidée d’Issigeac aux lampions – Issigeac insolite Issigeac Issigeac Catégories d’évènement: Dordogne

Visite guidée d’Issigeac aux lampions – Issigeac insolite Issigeac, 19 juillet 2022, Issigeac. Visite guidée d’Issigeac aux lampions – Issigeac insolite Place du Château Devant l’Office de Tourisme Issigeac

2022-07-19 – 2022-07-19 Place du Château Devant l’Office de Tourisme

Issigeac Dordogne Issigeac 4 4 EUR Dès la tombée du jour, Issigeac se révèlera à vous de manière tout à fait insolite. C’est grâce aux anecdotes historiques et récentes et aux particularités architecturales atypiques que vous découvrirez la cité médiévale sous une autre facette. Laissez vous charmer par notre belle cité en déambulant dans ses ruelles avec votre guide.

Visite guidée aux lampions d’une durée d’une heure environ. Réservation obligatoire. Il est important d’arriver 15 minutes avant le début de la visite au Bureau d’Information Touristique.



+33 5 53 58 79 62

