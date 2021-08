Dinard Dinard Dinard, Ille-et-Vilaine Visite guidée : Dinard Longe-côte Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Visite guidée : Dinard Longe-côte Dinard, 8 septembre 2021, Dinard. Visite guidée : Dinard Longe-côte 2021-09-08 14:30:00 – 2021-09-08 Plage de l’Écluse Devant le Wishbone Club

Dinard Ille-et-Vilaine Profitez d’une balade littorale en compagnie d’une guide conférencière et d’un animateur sportif, avec une activité nautique très en vogue : le longe-côte. Une façon originale de découvrir la pointe de la Malouine et ses somptueuses villas balnéaires, les pieds dans l’eau. À partir de 12 ans (à condition de mesurer au moins 1m50, de savoir nager et d’être équipé d’une combinaison et de chaussons). Tarif : 15€

Durée : 2 heures. Réservation obligatoire dans les espaces d’accueil de Dinard Côte d’Émeraude Tourisme ou sur notre billetterie en ligne : www.billetterie.dinardemeraudetourisme.com

Billets ni échangeables, ni remboursables. Autre date : Mercredi 22 septembre. Mercredi 8 septembre 2021 – 14h30 – Départ devant le Wishbone Club info@dinardemeraudetourisme.com https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com/category/4 Profitez d’une balade littorale en compagnie d’une guide conférencière et d’un animateur sportif, avec une activité nautique très en vogue : le longe-côte. Une façon originale de découvrir la pointe de la Malouine et ses somptueuses villas balnéaires, les pieds dans l’eau. À partir de 12 ans (à condition de mesurer au moins 1m50, de savoir nager et d’être équipé d’une combinaison et de chaussons). Tarif : 15€

Durée : 2 heures. Réservation obligatoire dans les espaces d’accueil de Dinard Côte d’Émeraude Tourisme ou sur notre billetterie en ligne : www.billetterie.dinardemeraudetourisme.com

Billets ni échangeables, ni remboursables. Autre date : Mercredi 22 septembre. Mercredi 8 septembre 2021 – 14h30 – Départ devant le Wishbone Club dernière mise à jour : 2021-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: Dinard, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Dinard Adresse Plage de l'Écluse Devant le Wishbone Club Ville Dinard lieuville 48.63693#-2.04941