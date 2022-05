Visite guidée : Dinard en kayak

2022-08-05 – 2022-08-05 Pas besoin d’être un expert de la pagaie pour découvrir la baie du Prieuré et la célèbre promenade du Clair de Lune depuis la mer. Accompagné d’un animateur de l’école de voile Dinard Nautique et d’un guide conférencier, découvrez les villas de différents quartiers de Dinard d’un point de vue unique.

Ces visites sur l’eau couleur émeraude sont l’opportunité d’allier plaisir nautique et découverte du patrimoine balnéaire À partir de 12 ans. Places limitées à 14 personnes.

(Chaussures fermées obligatoires) Tarif unique : 18€ Réservation obligatoire dans les espaces d’accueil de Dinard Côte d’Émeraude Tourisme.

Billets ni échangeables, ni remboursables. Vendredi 5 août 2022 – 10h – Départ devant le Yacht-Club

