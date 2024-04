Visite guidée dimanche 2 juin – 15 h 30 – visite non accompagnée samedi -dimanche 14 h 00 – 19 h Les jardins du loriot Venansault, samedi 1 juin 2024.

Adultes : 8 €, PMR, demandeurs d'emploi, étudiants : 6 €, enfants entre 5 à 12 ans : 4 €, moins 5 ans : gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Jardins du Loriot : parc anglo-chinois de 5 hectares. Ce style de parc est devenu célèbre dans la deuxième partie du 18e siècle en France et en Europe. Il sollicite l’imagination du visiteur en l’invitant au voyage en Orient.

Parc floral et arboré qui évoque plusieurs pays d’Orient : Chine, Birmanie, Indonésie et rappelle le premier jardin anglo-chinois en France (Moulin Joly à Colombes). Voyage dans le jardin du lettré Sima Guang et de son jardin de plantes médicinales de longue vie qu’il cultivait à Luoyang au 11e siècle.

Présentation des nouveautés 2024 :

Le cheval dragon qui a inspiré le manga Dragon Ball est surtout une invitation à découvrir la célèbre aventure chinoise des « Pélerins vers l’ouest ».

Les 5 bassins des nympheas dans un nouveau décor : Grenouilles Zen sur Gargouilles.

Nouveaux enrochements avec 200 nouvelles plantes médicinales.

Les jardins du loriot La Mancelière 60, Chemin de la Tour, Venansault, Vendée, Pays de la Loire Venansault 85190 Vendée Pays de la Loire 02 51 40 35 41 http://www.jardinsduloriot.fr Sortie 33 A 87 Carrefour La Landette prendre la D760 direction Landeronde La Mancelière A 2 Km tourner à droite puis 1ère à gauche. Faire 700 m pour arriver au parking

