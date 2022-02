[Visite guidée] Dieppe station balnéaire Dieppe, 25 février 2022, Dieppe.

[Visite guidée] Dieppe station balnéaire Dieppe

2022-02-25 15:00:00 15:00:00 – 2022-02-25

Dieppe Seine-Maritime

Le phénomène du balnéaire se développe précocement à Dieppe au début du XIXème siècle, et modifie en profondeur l’aspect de l’espace littoral et les activités qui y sont pratiquées. Le front de mer voit ses fonctions militaires et industrieuses décliner pour devenir un lieu de loisir, reposant et chaleureux. Il se réinvente en une magnifique plage naturelle, un espace urbain attractif et une station balnéaire populaire.

