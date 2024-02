[Visite guidée] Dieppe, Opération Jubilee Dieppe, dimanche 25 février 2024.

[Visite guidée] Dieppe, Opération Jubilee Dieppe Seine-Maritime

L’Opération Jubilee devait être un raid, c’est-à-dire une intervention massive et rapide. Frapper vite, frapper fort. Pourtant ce 19 août 1942 fut le jour le plus long pour ceux qui l’ont vécu. Alors que s’est-il passé ? Pourquoi cette opération est-elle encore si souvent occultée du grand récit ? Incontestablement ce jour fut un désastre, un traumatisme et un tabou. Mais à défaut de le justifier, nous pouvons essayer de le comprendre, de le raconter.

C’est aussi et surtout en l’honneur de ceux qui sont tombés à Dieppe que je vous invite à écouter l’histoire de Jubilee. Cette visite est offerte par la Fédération des Guides de Normandie, avec le soutien de la Région Normandie.

Réservation obligatoire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 11:00:00

fin : 2024-02-25

RDV Square du Canada

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie legervalentine.guide.76@outlook.fr

