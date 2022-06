[Visite guidée] Dieppe impressionniste

2022-07-22 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-22 Camille Pissarro, Jacques-Émile Blanche, Claude Monet, Eugène Boudin… Ils sont nombreux, les artistes venus à Dieppe. Intéressés par l’architecture, la mode du balnéaire ou bien encore la vie quotidienne des Dieppois, les Impressionnistes ont laissé des œuvres colorées qui racontent le XIXe siècle. Suivons leurs pas à travers les rues de la ville pour découvrir les sites dieppois qui les ont inspirés.

Réservation obligatoire

