[Visite guidée] Dieppe, cité maritime Dieppe, 2 novembre 2021, Dieppe.

[Visite guidée] Dieppe, cité maritime Dieppe

2021-11-02 15:00:00 – 2021-11-02

Dieppe 76200 Dieppe

Découvrez l’identité maritime de la ville d’hier et d’aujourd’hui.

Puissant port de pêche au Moyen-âge, Dieppe devient au XVIe siècle un point de départ stratégique pour la guerre de course et pour de grandes

explorations à travers le monde. La ville conquérante se fait plus coquette au XIXe siècle, lorsqu’elle impulse la mode des bains de mer.

dvah@mairie-dieppe.fr +33 2 35 06 62 79 https://www.dieppe.fr/mini-sites/dieppe-ville-d-art-et-d-histoire

Dieppe

