2023-04-12 18:30:00 – 2023-04-12 20:30:00

Landes Visite guidée proposée par la réserve naturelle de l’Etang noir à Seignosse Bourg. « Devenez sentinelle du hérisson »

Squatteur de nos jardins…vagabond de la nuit…compagnon du jardinier…victime de la route…

Venez découvrir ce mammifère qui piquera votre cœur et qui sait peut-être, vous poussera à participer à sa préservation en vous inscrivant à l’enquête « mission hérisson ». Horaires : 18h30 à 20h30.

Tarifs : 4€ adulte ; 3€ de 6 à 16 ans ; gratuit pour les – 6 ans.

Inscription obligatoire auprès de la Réserve Naturelle au 05 58 72 85 76 ; animation.rn.etangnoir@gmail.com

+33 5 58 72 85 76

