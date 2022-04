Visite guidée : devenez sentinelle du hérisson

Visite guidée : devenez sentinelle du hérisson, 27 avril 2022, . Visite guidée : devenez sentinelle du hérisson

2022-04-27 – 2022-04-27 3 3 EUR Visite guidée proposée par la réserve naturelle de l’Etang noir à Seignosse Bourg. « Devenez sentinelle du hérisson »

Squatteur de nos jardins…vagabond de la nuit…compagnon du jardinier…victime de la route…

Venez découvrir ce mammifère qui piquera votre cœur et qui sait peut-être, vous poussera à participer à sa préservation en vous inscrivant à l’enquête « mission hérisson ». Horaires : 18h à 20h.

Tarifs : 4€ adulte ; 3€ de 6 à 16 ans ; gratuit pour les – 6 ans.

Inscription obligatoire auprès de la Réserve Naturelle au 05 58 72 85 76 ; animation.rn.etangnoir@gmail.com

dernière mise à jour : 2022-02-28

