Visite guidée d’Estarvielle Estarvielle Estarvielle Catégories d’évènement: Estarvielle

Hautes-Pyrénées

Visite guidée d’Estarvielle Estarvielle, 21 août 2022, Estarvielle. Visite guidée d’Estarvielle ESTARVIELLE Devant la mairie Estarvielle

2022-08-21 14:30:00 14:30:00 – 2022-08-21 16:30:00 16:30:00 ESTARVIELLE Devant la mairie

Estarvielle Hautes-Pyrénées Estarvielle Par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire Petit village entouré d’un paysage de bocage vous découvrirez l’architecture traditionnelle du Louron, ainsi qu’un bel exemple de l’art religieux de nos vallées mêlant style roman et style baroque. Par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire ESTARVIELLE Devant la mairie Estarvielle

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Estarvielle, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Estarvielle Adresse ESTARVIELLE Devant la mairie Ville Estarvielle lieuville ESTARVIELLE Devant la mairie Estarvielle Departement Hautes-Pyrénées

Estarvielle Estarvielle Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/estarvielle/

Visite guidée d’Estarvielle Estarvielle 2022-08-21 was last modified: by Visite guidée d’Estarvielle Estarvielle Estarvielle 21 août 2022 Estarvielle Hautes-Pyrénées

Estarvielle Hautes-Pyrénées