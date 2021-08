Esquièze-Sère Esquièze-Sère Esquièze-Sère, Hautes-Pyrénées Visite guidée d’ESQUIEZE “Traditions villageoises en Pays Toy au pied d’un château de légendes !” Esquièze-Sère Esquièze-Sère Catégories d’évènement: Esquièze-Sère

Visite guidée d'ESQUIEZE "Traditions villageoises en Pays Toy au pied d'un château de légendes !" 2021-08-20 16:30:00 16:30:00 – 2021-08-20 18:30:00 18:30:00 RDV à l'office de tourisme de Luz-Saint-Sauveur ESQUIEZE-SERE

Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées En limite de Luz-Saint-Sauveur, cheminez de l’ancienne gare valléenne jusqu’à l’église St Nicolas au décor baroque. Découvrez les signes de la vie montagnarde d’hier et d’aujourd’hui.

Visite guidée par les guides culturels pyrénéens. Sur réservation dans les offices de tourisme d’Argelès-Gazost, d’Arrens-Marsous, de Pierrefitte-Nestalas, de Barèges, de Gèdre, de Gavarnie et de Luz-St-Sauveur. Durée : 2h. dernière mise à jour : 2021-07-24 par

