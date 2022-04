VISITE GUIDÉE DES VILLAGES PALUDIERS DE BATZ-SUR-MER Batz-sur-Mer, 28 avril 2022, Batz-sur-Mer.

VISITE GUIDÉE DES VILLAGES PALUDIERS DE BATZ-SUR-MER Batz-sur-Mer

2022-04-28 – 2022-04-28

Batz-sur-Mer Loire-Atlantique Batz-sur-Mer

Durant cette visite guidée, vous aurez la chance de découvrir l’un des quatre villages paludiers de la commune avec de nombreuses maisons en pierre, typiques de l’habitat paludier, les venelles et ruelles étroites, une croix en bois, un calvaire en granit, des fontaines et autres trésors…

Suivez une guide conférencière pour une découverte d’une heure dans l’un des quatres villages paludier de Batz-sur-Mer.

Kervalet : le 28 avril et le 25 août à 11h

Trégaté : le 19 mai et 22 septembre à 11h

Roffiat : le 14 juillet et le 6 octobre à 11h

Informations et réservation à l’Office de tourisme.

office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr +33 2 40 23 92 36 http://www.ot-batzsurmer.fr/

Durant cette visite guidée, vous aurez la chance de découvrir l’un des quatre villages paludiers de la commune avec de nombreuses maisons en pierre, typiques de l’habitat paludier, les venelles et ruelles étroites, une croix en bois, un calvaire en granit, des fontaines et autres trésors…

Suivez une guide conférencière pour une découverte d’une heure dans l’un des quatres villages paludier de Batz-sur-Mer.

Kervalet : le 28 avril et le 25 août à 11h

Trégaté : le 19 mai et 22 septembre à 11h

Roffiat : le 14 juillet et le 6 octobre à 11h

Informations et réservation à l’Office de tourisme.

Batz-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-15 par