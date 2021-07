Plouharnel Plouharnel Morbihan, Plouharnel Visite guidée des Vestiges du Mur de l’Atlantique Plouharnel Plouharnel Catégories d’évènement: Morbihan

Plouharnel

Visite guidée des Vestiges du Mur de l’Atlantique Plouharnel, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Plouharnel. Visite guidée des Vestiges du Mur de l’Atlantique 2021-07-08 – 2021-07-08 Le Bégo – à l’entrée de la Presqu’île de Quiberon Devant Le Musée Vendée de la Chouannerie

Plouharnel Morbihan 0 A la découverte de l’histoire du Bégo. Bunkers, cuves à canons, poste de commandement… +33 2 97 52 32 93 Droits gérés dernière mise à jour : 2021-05-20 par OTSI PLOUHARNEL

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Plouharnel Étiquettes évènement : Autres Lieu Plouharnel Adresse Le Bégo - à l'entrée de la Presqu'île de Quiberon Devant Le Musée Vendée de la Chouannerie Ville Plouharnel lieuville 47.59458#-3.13209