Depuis le Moyen Age, les militaires étaient installés à cet endroit où l’Escaut entrait dans la Ville de Valenciennes. Le Château Le Comte, la Redoute espagnole, la citadelle de Vauban se sont succédés pour surveiller la ville …Celui qui tenait cet endroit avait les pouvoirs sur Valenciennes. Le Comité de Sauvegarde du Patrimoine Valenciennois, qui a permis le classement de ce lieu à l’inventaire supplémentaire des Monumùents Historiques, vous présente ce lieu chargé d’Histoire.

Visites par petits groupes

Le Comité de Sauvegarde du Patrimoine Valenciennois propose une visite guidée du site de l'ancienne citadelle de Valenciennes

