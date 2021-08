Visite guidée des turbines et de la Librairie de l’imaginaire Le Village du Livre, 18 septembre 2021, Sablons.

Visite guidée des turbines et de la Librairie de l’imaginaire

Le Village du Livre, le samedi 18 septembre à 15:00

### Si vous recherchez de l’insolite et de l’authenticité alors rendez-vous au Village du Livre. Situé au confluent de l’Isle et de la Dronne, cette ancienne minoterie du XVIIe siècle devenue huilerie fin XIXe fait partie intégrante du patrimoine industrielle de la région Nouvelle-Aquitaine. Tout au long de la journée, imprégnez-vous de l’ambiance fantastique des salles qui ravira votre âme de Peter Pan. Adultes, enfants, seniors c’est ici le point de rencontre de toutes les générations confondues. Il ne fallait pas moins de 5000m² d’espace à visiter et 2 étages pour vous exposer un maximum d’ouvrages (250 000 livres sur notre stock de + de 7 millions). Amateurs de lectures, de jouets, de cinéma, de livres rares, de brocante ou encore envie de découvrir le fonctionnement des turbines……..notez notre rendez-vous du samedi 18 septembre 2021 à l’occasion des Journées du Patrimoine. Avec la libriaire de l’imaginaire, nous nous éloignons des allées ordonnées ou des espaces titrés destinés au commerce. Nous vous proposons de l’émerveillement et une découverte toujours plus surprenante au fil de vos pas. Le Village du Livre vous reçoit à 15h pour la visite guidée insolite des turbines et vous propose une visite libre sans durée de temps des 6 salles + 1 salle d’expositions où les objets et les livres vous dévoilent leurs thématiques. Nom et thème des salles : Salle Rabelais : Gastronomie, Locomotion, Musique Salle Buffon : Régionalisme, Histoire de France, Ornithologie, Sciences naturelles, collections Jules Verne….. Salle Sacha Guitry : Rayon jeunesse, cinéma, journalisme, sport…. Salle Molière : Litterature française et étrangère Salle Fénelon : Ésotérisme, philo-psycho, religions Salle Matisse : Arts, gravures, dessins, tableaux, collections philatélie, fabophilie Salle Gutenberg : Expositions salle de classe d’antan, atelier du petit relieur, histoire de Laubardemont N.B : Visite des turbines de 15h à 16h / Visite libre du Village du Livre de 10h à 18h. Pour une visite virtuelle du Village du Livre : [https://youtu.be/p_E1nlYTY9g](https://youtu.be/p_E1nlYTY9g)

Tarifs : Gratuité pour les moins de 14 ans / 6.5€ en tarif réduit (demandeurs d’emploi, personne en situation de handicap, étudiants)/ 8€ en tarif plein

Le Village du Livre Lieu-dit Laubardemont, 33910 Sablons Sablons Gironde



