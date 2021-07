Conques Abbatiale Sainte-Foy Aveyron, Conques Visite guidée des tribunes Abbatiale Sainte-Foy Conques Catégories d’évènement: Aveyron

Cette visite offre la chance inégalée de se rendre à l’étage des tribunes de l’abbatiale, au plus près des chapiteaux et des vitraux de Pierre Soulages. Votre guide vous dévoilera le savoir-faire des imagiers romans et vous expliquera les vitraux de Pierre Soulages… Cette galerie haute offre des perspectives inégalables sur l’architecture de l’abbatiale. Durée : 45 minutes – Accessibilité : A partir de 12 ans Tarif /personne : 4,50€ adulte ; 2,50€ /12-16 ans Visite guidée payante, sur inscription préalable Mesures COVID appliquées

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:15:00;2021-09-18T14:15:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:15:00

