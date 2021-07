Néhou Néhou Manche, Néhou Visite guidée des thermes et cité antique d’Alauna” Néhou Néhou Catégories d’évènement: Manche

Néhou Manche Néhou Partez à la découverte de ce site archéologique qui constituait l’un des jalons d’une route commerciale à l’époque romaine menant vers la Cornouaille britannique.

Vous serez accompagnés par un guide du Pays d’Art et d’Histoire du Clos du Cotentin.

