Visite guidée des thermes et cité antique d’Alauna”

2022-08-13 – 2022-08-13 Partez à la découverte de ce site archéologique qui constituait l’un des jalons d’une route commerciale à l’époque romaine menant vers la Cornouaille britannique.

Vous serez accompagnés par un guide du Pays d'Art et d'Histoire du Clos du Cotentin.

