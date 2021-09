Pierrelatte Eglise Saint-Jean-Baptiste 26700 Pierrelatte Drôme, Pierrelatte visite guidée des tableaux de l’église Eglise Saint-Jean-Baptiste 26700 Pierrelatte Pierrelatte Catégories d’évènement: Drôme

Pierrelatte

visite guidée des tableaux de l’église Eglise Saint-Jean-Baptiste 26700 Pierrelatte, 18 septembre 2021, Pierrelatte. visite guidée des tableaux de l’église

Eglise Saint-Jean-Baptiste 26700 Pierrelatte, le samedi 18 septembre à 11:00

Depuis 1996, 18 tableaux de l’Église Saint Jean Baptiste datant du 17ème au 19ème siècle ont été restaurés. 4 d’entre eux sont classés et 10 sont inscrits au titre des Monuments Historiques. Le service des Archives vous propose une visite pour découvrir leur Histoire…

Entrée libre mais pass sanitaire

Les tableaux de l’Eglise Saint-Jean-Baptiste après restauration Eglise Saint-Jean-Baptiste 26700 Pierrelatte Place de l’Eglise, Pierrelatte Drôme Pierrelatte Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Pierrelatte Autres Lieu Eglise Saint-Jean-Baptiste 26700 Pierrelatte Adresse Place de l'Eglise, Pierrelatte Drôme Ville Pierrelatte lieuville Eglise Saint-Jean-Baptiste 26700 Pierrelatte Pierrelatte