du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Sulpice

La visite offre de retracer l’histoire de Saint-Sulpice, deuxième plus grande église de Paris, à travers sa statuaire. Bâtie au XVIIe siècle, l’église Saint-Sulpice réunit les plus grands sculpteurs des XVIIIe et XIXe siècles pour orner l’édifice. De Bouchardon à Clésinger, en passant par Pigalle ou Slotz, Saint-Sulpice offre un panorama remarquable de la sculpture française. Contrairement à la plupart des églises parisiennes, le bâtiment a conservé la majeure partie de ses œuvres d’origine, enlevées à la Révolution puis réintégrée. Cela en fait un exemple privilégié pour comprendre le sens des œuvres au sein de leur environnement. Exceptionnellement, le chœur de l’église sera accessible lors de la visite, et permettra d’admirer les superbes statues d’Edmé Bouchardon, grand représentant du classicisme en sculpture. Cette visite sera assurée par des étudiants de l’École du Louvre. Rendez-vous à l’intérieur de l’église, en face de la chapelle Delacroix, au niveau de l’entrée où se trouvent les dépliants mis à disposition LES PLACES ÉTANT LIMITÉES, MERCI DE VOUS DÉSINSCRIRE SI VOUS NE POUVEZ FINALEMENT PAS ASSURER VOTRE PRÉSENCE À L’ÉVÉNEMENT. PASS SANITAIRE ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES. [Voir l’exposition numérique sur les chefs-d’oeuvre de la statuaire dans les églises parisiennes, dont une partie est consacrée à l’église Saint-Sulpice](https://capgeo.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=697d589b9ba143dba1469d754a1d7e60)

Entrée gratuite, sur inscription

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la Ville de Paris vous propose de découvrir l’église Saint-Sulpice à travers ses statues (Paris 6°). Église Saint-Sulpice Place Saint-Sulpice 75006 Paris Paris Paris 6e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T10:30:00;2021-09-18T10:45:00 2021-09-18T11:15:00;2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T13:30:00;2021-09-18T13:45:00 2021-09-18T14:15:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T13:30:00;2021-09-19T13:45:00 2021-09-19T14:15:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:00:00

