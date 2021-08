Bouan Les Spoulgas Ariège, Bouan Visite guidée des Spoulgas Les Spoulgas Bouan Catégories d’évènement: Ariège

Bouan

Visite guidée des Spoulgas Les Spoulgas, 18 septembre 2021, Bouan. Visite guidée des Spoulgas

le samedi 18 septembre à Les Spoulgas

Parcours guidé et commenté pour une découverte des Spoulgas de Bouan.

Accès guidé, rdv place de la mairie, départ : 10h30, 14h, 16h, prévoir des chaussures de marche pour un parcours d’environ 20 min

Les gardiens de Las Gleizes vous accueilleront sur le site des Spoulgas de Bouan pour une visite découverte guidée. Les Spoulgas Le village, 09310 Bouan Bouan Ariège

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00

