Chambéry Chambéry Chambéry, Savoie Visite guidée des serres municipales – Journées Européennes du Patrimoine 2021 Chambéry Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Savoie

Visite guidée des serres municipales – Journées Européennes du Patrimoine 2021 Chambéry, 18 septembre 2021, Chambéry. Visite guidée des serres municipales – Journées Européennes du Patrimoine 2021 2021-09-18 – 2021-09-18 Centre technique municipal 305 avenue des Follaz, Chambéry

Chambéry Savoie Visite du centre de production horticole avec un agent de la Ville de Chambéry. dernière mise à jour : 2021-08-22 par

Détails Catégories d’évènement: Chambéry, Savoie Autres Lieu Chambéry Adresse Centre technique municipal 305 avenue des Follaz, Chambéry Ville Chambéry lieuville 45.58127#5.90285