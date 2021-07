Metz Préfecture de la Moselle Metz, Moselle Visite guidée des salons et des jardins de cet hôtel administratif Préfecture de la Moselle Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

Visite guidée des salons et des jardins de cet hôtel administratif Préfecture de la Moselle, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Metz. Visite guidée des salons et des jardins de cet hôtel administratif

le dimanche 19 septembre à Préfecture de la Moselle

### Ancien hôtel de l’Intendance de la Généralité de Metz, découvrez l’actuel hôtel de la préfecture de la Moselle. Laissez-vous guider par la cheffe du service de communication et découvrez les salons et les jardins de l’hôtel de la préfecture, ainsi que le bureau du préfet. Expositions et quiz familial sur le thème de l’évolution du statut des femmes.

Gratuit. Sur inscription. 6 visites guidées de 45 minutes et dernier départ à 16h. Les groupes de visite étant limités à 50 personnes, il est conseillé de réserver son créneau au préalable à partir du 31 juillet et jusqu’au 18 septembre.

Ancien hôtel de l’Intendance de la Généralité de Metz, découvrez l’actuel hôtel de la préfecture de la Moselle. Préfecture de la Moselle 9 place de la Préfecture, 57034 Metz Metz Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Metz, Moselle Étiquettes évènement : Autres Lieu Préfecture de la Moselle Adresse 9 place de la Préfecture, 57034 Metz Ville Metz lieuville Préfecture de la Moselle Metz