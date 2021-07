Figeac Ancien collège-séminaire du Puy - Musée d'histoire de Figeac Figeac, Lot Visite guidée des salons Ancien collège-séminaire du Puy – Musée d’histoire de Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Erigés à la fin du XVIIe siècle lors de la mise en oeuvre de la Réforme catholique à Figeac, les salons de l’ancien collège-séminaire du Puy était le cadre de vie et de réception du prieur de l’église Notre-Dame-du-Puy, principal prêtre de Figeac après le départ des protestants. Le décor de ces deux pièces présente de nombreuses copies de toiles de maîtres (Jacopo Bassano, Laurent de La Hyre…) qui offrent au visiteur un voyage foisonnant à travers la peinture de l’âge baroque.

Les salons conservent un foisonnant décor baroque de la fin du XVIIe siècle, mêlant boiseries sculptées et toiles peintes. Ancien collège-séminaire du Puy – Musée d’histoire de Figeac rue Victor Delbos, espace Vayssète, 46100, Figeac Figeac Lot

