du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château du Hugstein Gratuit. Rdv sur place.

Profitez d’une visite de la ruine castrale et du site historique pour découvrir sa longue histoire et mieux comprendre son architecture. Château du Hugstein Bourgweg, 68500 Buhl Buhl Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:00:00

