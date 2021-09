Dugny Ateliers de restauration du musée de l'Air et de l'Espace Dugny, Seine-Saint-Denis Visite guidée des réserves Jean-Paul Béchat, HT3000 et HM1 du musée de l’Air et de l’Espace Ateliers de restauration du musée de l’Air et de l’Espace Dugny Catégories d’évènement: Dugny

Entrez dans le monde exceptionnel des réserves du musée de l’Air et de l’Espace. Accompagnés des équipes de la conservation et de la régie des collections, explorez les réserves Jean-Paul Béchat, HT3000 et HM1 où sont conservés certains objets parmi les plus précieux et fragiles du musée. **Lieu** : Départ du point information des ateliers **Durée** : 45 minutes **Horaires** : 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h, 17h **Recommandation d’âge** : à partir de 8 ans **Accessibilité** : non Inscription dans la limite des places disponibles auprès du point information des ateliers.

Ateliers de restauration du musée de l'Air et de l'Espace Avenue de la Deuxième-Division-Blindée 93440 Dugny

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:15:00;2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:15:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:45:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:45:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:45:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:45:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:15:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T12:15:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:45:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:45:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:45:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:45:00

