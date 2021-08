Narbonne Médiathèque du Grand Narbonne Aude, Narbonne Visite guidée des réserves des fonds patrimoniaux Médiathèque du Grand Narbonne Narbonne Catégories d’évènement: Aude

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Médiathèque du Grand Narbonne

Comprenant plus de 50 000 volumes, les réserves s’ouvrent exceptionnellement au public pour lui faire découvrir quelques documents extraordinaires conservés depuis la création de la bibliothèque municipale en 1833. À l’issue de chaque visite, sera proposée une présentation de la bibliothèque numérique, N@rboNum. Nombre de places limité. 10/15 personnes. En raison de la situation sanitaire, les visites s’effectueront en deux groupes distincts. Inscription gratuite obligatoire au 04 68 43 40 40 auprès du service Patrimoine. Visites accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Comprenant plus de 50 000 volumes, les réserves s'ouvrent exceptionnellement au public pour lui faire découvrir quelques documents extraordinaires conservés. Médiathèque du Grand Narbonne 1 Boulevard Frédéric Mistral, 11100 Narbonne

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T14:15:00 2021-09-18T15:15:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:15:00 2021-09-19T15:15:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

