Visite guidée : Des remparts dans la ville / parcours Grand-Bayonne Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

Visite guidée : Des remparts dans la ville / parcours Grand-Bayonne Bayonne, 7 mai 2022, Bayonne. Visite guidée : Des remparts dans la ville / parcours Grand-Bayonne CIAP 7 rue des Gouverneurs Bayonne

2022-05-07 14:30:00 – 2022-05-07 16:30:00 CIAP 7 rue des Gouverneurs

Bayonne Pyrénées-Atlantiques À Bayonne, l’art de défendre une ville se lit à ciel ouvert, depuis les tours romaines jusqu’au XIXe siècle en passant par l’œuvre de Vauban. Aujourd’hui, ces anciennes fortifications sont devenues des lieux de vie. Repérez bastions, fossés, pont-levis et terrasses d’artillerie. Vous prenez la mesure d’un patrimoine défensif exceptionnel !

RDV : CIAP, 7 rue des Gouverneurs

CIAP 7 rue des Gouverneurs Bayonne

