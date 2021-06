Visite guidée des Puces de Saint-Ouen Les Puces de Saint-Ouen, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Saint-Ouen-sur-Seine.

Visite guidée des Puces de Saint-Ouen

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Les Puces de Saint-Ouen

Vous voulez partir à la découverte du patrimoine Street Art et des Antiquaires des Puces de Saint-Ouen ? L’association Graffart propose des visites guidées des Puces pour petits et grands. Graffart est une association présente sur Saint-Ouen depuis 2010. Depuis plus de 10 ans, elle réalise des fresques sur les rideaux de fer des commerçants des Puces (plus de 200 aujourd’hui). Pour réserver une visite, envoyez nous un mail à l’adresse [[graffart.asso@gmail.com](mailto:graffart.asso@gmail.com)](mailto:graffart.asso@gmail.com) ou par téléphone au 01.40.10.15.86. Le point de départ se fera à la galerie Amarrage, 88 rue des Rosiers à Saint-Ouen. [Cliquez ici](https://youtu.be/Sp_onWZAM28)

Les Puces de Saint-Ouen 88 rue des Rosiers 93400 Saint Ouen sur Seine Saint-Ouen-sur-Seine Paris 18e Arrondissement Paris



