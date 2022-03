Visite guidée : Des premières manufactures à l’essor industriel Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Visite guidée : Des premières manufactures à l’essor industriel Mulhouse, 25 mars 2022, Mulhouse. Visite guidée : Des premières manufactures à l’essor industriel Mulhouse

2022-03-25 – 2022-03-25

Mulhouse Haut-Rhin EUR Partez sur les traces des premières manufactures textiles qui se sont installées dans le cœur de la ville à partir de 1746, admirez les bâtiments – élégantes maisons de maître, banques cossues, édifices cultuels – issus de la prospérité industrielle qui vous raconteront l’histoire de Mulhouse, l’industrielle. Cette visite vous permet de découvrir le centre de Mulhouse, son Hôtel de ville style Renaissance rhénane, les façades colorées de la Place de la Réunion et le Temple Saint- Etienne, plus haut édifice protestant de France, qui abrite de magnifiques vitraux du XIVe siècle. Partez sur les traces des premières manufactures textiles qui se sont installées dans le cœur de la ville à partir de 1746, admirez les bâtiments – élégantes maisons de maître, banques cossues, édifices cultuels – issus de la prospérité industrielle qui vous raconteront l’histoire de Mulhouse, l’industrielle. Mulhouse

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Mulhouse Adresse Ville Mulhouse lieuville Mulhouse Departement Haut-Rhin

Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mulhouse/

Visite guidée : Des premières manufactures à l’essor industriel Mulhouse 2022-03-25 was last modified: by Visite guidée : Des premières manufactures à l’essor industriel Mulhouse Mulhouse 25 mars 2022 Haut-Rhin Mulhouse

Mulhouse Haut-Rhin