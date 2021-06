Allonzier-la-Caille Le pont Charles Albert Allonzier-la-Caille, Haute-Savoie Visite guidée des Ponts de la Caille Le pont Charles Albert Allonzier-la-Caille Catégories d’évènement: Allonzier-la-Caille

Haute-Savoie

Visite guidée des Ponts de la Caille Le pont Charles Albert, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Allonzier-la-Caille. Visite guidée des Ponts de la Caille

Le pont Charles Albert, le dimanche 19 septembre à 10:00

Faite une halte sur le Site des Ponts de la Caille ! Profitez d’un moment de nostalgie pour suivre Virginie qui vous emportera tout droit au temps de la Belle Epoque. Epoque où fut constuit le majestueux Pont Charles-Albert ! A travers son histoire, ses anecdotes, ses péripéties, le célébre Pont de la Caille classé au titre des Monuments Historiques n’aura plus de secrets pour vous. Le pont Charles Albert, plus connu sous le nom de « Pont de la Caille », est un magnifique pont suspendu. Construit en 1839 sous l’autorité de la maison de Savoie, il passe au-dessus des Usses à une hauteur vertigineuse. Aujourd’hui réservé aux piétons, il a permis de relier Cruseilles à Allonzier-la-Caille en voiture jusqu’à la construction d’un deuxième pont en 1929. Plus d’informations : [https://www.alteralpatourisme.com/site-des-ponts-de-la-caille.html](https://www.alteralpatourisme.com/site-des-ponts-de-la-caille.html)

Sans inscription

Une visite incontournable entre Annecy et Genève ! Venez découvrir ce joyau de la Belle Epoque. Le pont Charles Albert Place du Pont de la Caille 74350 Allonzier-la-Caille Allonzier-la-Caille Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Allonzier-la-Caille, Haute-Savoie Autres Lieu Le pont Charles Albert Adresse Place du Pont de la Caille 74350 Allonzier-la-Caille Ville Allonzier-la-Caille lieuville Le pont Charles Albert Allonzier-la-Caille