Cette visite, proposée à l’initiative du conservateur en chef à la Ville de Paris et d’une restauratrice du patrimoine, a pour but de faire redécouvrir au grand public l’histoire et la restauration d’un ensemble décoratif du XIXe siècle longtemps méconnu. Réalisé sur commande de la Ville de Paris entre 1845 et 1866 par une pléiade d’artistes dits académiques, ce dernier n’avait fait l’objet d’aucune restauration conséquente depuis sa création. Le visiteur pourra admirer les peintures murales de la chapelle Saint-Joseph, aux paysages magnifiquement restitués, ainsi que celles de la sacristie, dont une partie reste traditionnellement dérobée au regard des curieux. Modalités d’inscription : le lien vers le site de réservation sera bientôt disponible. LES PLACES ÉTANT LIMITÉES, MERCI DE VOUS DÉSINSCRIRE SI VOUS NE POUVEZ FINALEMENT PAS ASSURER VOTRE PRÉSENCE À L’ÉVÉNEMENT. PASS SANITAIRE ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la Ville de Paris vous propose de découvrir les peintures restaurées de l’église Saint-Pierre-du-Gros-Caillou. Église Saint-Pierre-du-Gros-Caillou 92 rue Saint-Dominique 75007 Paris Paris Paris

2021-09-19

