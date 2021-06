Paris Rue du Pélican Paris Visite guidée des passages couverts de Paris Rue du Pélican Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les passages couverts de Paris intriguent le monde entier et bien souvent, ce sont ceux qui habitent la région parisienne qui les connaissent le moins. A l’origine percés pour relier un quartier à l’autre en se protégeant de la pluie, ces galeries au charme unique au monde nous disent beaucoup sur la construction de Paris au 19e siècle. ​Un balade le long des passages couverts de la capitale permet de découvrir la ville sous un autre angle : sous les verrières du centre-ville qui scintillent d’une lumière particulière. Un côté « underground » avant l’heure ! Réservation obligatoire. (RDV sur la placette de la rue du Pélican à 14h30 aux dates indiquées) Animations -> Visite guidée Rue du Pélican rue du Pélican Paris 75001

